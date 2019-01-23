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Роды обернулись для доведенной Тодоренко серьезными последствиями 

Дни.ру 30 минут назад
Фото: Youtube
Украинская телеведущая призналась, что сейчас в ее жизни наступил непростой период. Регина Тодоренко была вынуждена обратиться за помощью к психологу.
В своем микроблоге в Instagram звезда рассказала, что иногда ей хочется сбежать от всех накопившихся забот. Но в то же время ведущая понимает, что ей необходимо взять себя в руки и самостоятельно найти причину всех проблем.
"Иногда просто хочется бросить все и сбежать от всего мира на другую планету в надежде, что где-то там далеко ты обретешь счастье, но, как говорит моя мама: "Ты можешь уехать куда угодно и думать, что будешь счастливее, но забываешь, что ты возьмёшь с собой туда себя", — поделилась Регина Тодоренко.
Ведущая передачи "Орел и решка" также сообщила, что столкнулась с предательством близкого человека. Тем не менее она не хочет делать этому человеку плохо, потому что, по ее мнению, зло в любом случае вернется к обидчику "в троекратном размере".
В конце свое длинного монолога певица призналась, что собирается сходить к психологу для консультации. Звезда поинтересовалась, как ее поклонники относятся к таким специалистам.
Этот пост насторожил подписчиков украинской телеведущей. Некоторые предположили, что Регина Тодоренко страдает от послеродовой депрессии — психического расстройства, которое развивается у молодых мам после рождения ребенка.
"Это называется послеродовой синдром, организм восстанавливается и гормоны снова прыгают", "Возможно, у вас послеродовая депрессия. Это пройдет, не расстраивайтесь", — написали комментаторы. Пользователи пожелали звезде сил и терпения в воспитании малыша.
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Шоу-бизнес , Регина Тодоренко
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