Роды обернулись для доведенной Тодоренко серьезными последствиями

Украинская телеведущая призналась, что сейчас в ее жизни наступил непростой период. Регина Тодоренко была вынуждена обратиться за помощью к психологу.

В своем микроблоге в Instagram звезда рассказала, что иногда ей хочется сбежать от всех накопившихся забот. Но в то же время ведущая понимает, что ей необходимо взять себя в руки и самостоятельно найти причину всех проблем.

"Иногда просто хочется бросить все и сбежать от всего мира на другую планету в надежде, что где-то там далеко ты обретешь счастье, но, как говорит моя мама: "Ты можешь уехать куда угодно и думать, что будешь счастливее, но забываешь, что ты возьмёшь с собой туда себя", — поделилась Регина Тодоренко.

Ведущая передачи "Орел и решка" также сообщила, что столкнулась с предательством близкого человека. Тем не менее она не хочет делать этому человеку плохо, потому что, по ее мнению, зло в любом случае вернется к обидчику "в троекратном размере".

В конце свое длинного монолога певица призналась, что собирается сходить к психологу для консультации. Звезда поинтересовалась, как ее поклонники относятся к таким специалистам.

Этот пост насторожил подписчиков украинской телеведущей. Некоторые предположили, что Регина Тодоренко страдает от послеродовой депрессии — психического расстройства, которое развивается у молодых мам после рождения ребенка.