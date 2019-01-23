«Вы мне омерзительны»: Влад Топалов ответил на оскорбительные комментарии в Instagram

Популярный певец Влад Топалов начал чуть внимательнее просматривать комментарии подписчиков к своим постам в социальной сети Instagram. И то, что он увидел, по признанию артиста, «повергло в шок». Поэтому реакция звезды не заставила себя долго ждать. В очередной своей публикации он написал все, что думает по поводу не следящих за своими словами комментаторов.

Приведя в качестве примера обычную житейскую ситуацию: конфликт на дороге между водителем и бомжом, певец отмечает, что каждого из них свела в этой точке жизнь и обстоятельства, которые наблюдателям со стороны неизвестны. Потому ни правых, ни виноватых здесь нет, правду найти невозможно. А зеваки, тем более, не имеют права судить кого-то из участников ссоры.

«Мораль сегодня такая: мы не имеем права оскорблять и унижать друг друга на ровном месте. Высказать «ЗДОРОВУЮ» критику — всегда можно и нужно. Но вежливо и уместно», — гневно замечает Влад Топалов.

А обращаясь к тем, кто осмелился оскорблять женщин и его самого, певец пишет: «Вы мне омерзительны. Омерзительны. Я желаю вам мудрости и хоть каких-то мозгов».