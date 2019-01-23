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«Вы мне омерзительны»: Влад Топалов ответил на оскорбительные комментарии в Instagram 

Teleprogramma.pro 56 минут назад
Фото: globallookpress.com
Популярный певец Влад Топалов начал чуть внимательнее просматривать комментарии подписчиков к своим постам в социальной сети Instagram. И то, что он увидел, по признанию артиста, «повергло в шок». Поэтому реакция звезды не заставила себя долго ждать. В очередной своей публикации он написал все, что думает по поводу не следящих за своими словами комментаторов.
Приведя в качестве примера обычную житейскую ситуацию: конфликт на дороге между водителем и бомжом, певец отмечает, что каждого из них свела в этой точке жизнь и обстоятельства, которые наблюдателям со стороны неизвестны. Потому ни правых, ни виноватых здесь нет, правду найти невозможно. А зеваки, тем более, не имеют права судить кого-то из участников ссоры.
«Мораль сегодня такая: мы не имеем права оскорблять и унижать друг друга на ровном месте. Высказать «ЗДОРОВУЮ» критику — всегда можно и нужно. Но вежливо и уместно», — гневно замечает Влад Топалов.
А обращаясь к тем, кто осмелился оскорблять женщин и его самого, певец пишет: «Вы мне омерзительны. Омерзительны. Я желаю вам мудрости и хоть каких-то мозгов».
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Шоу-бизнес , Влад Топалов
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