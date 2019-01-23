Звезде «Битвы экстрасенсов» плюнули в лицо после обмана с лечением рака

Дарья Миронова — одна из самых известных участниц телепроекта "Битва экстрасенсов". Она появилась там еще в 2006 году, когда в эфир вышел первый сезон шоу. И, конечно, даже подумать не могла, что станет героиней скандального разоблачения Бориса Соболева , который в начале года 2019-го показал ее в нашумевшем фильме "Идущие к черту".

"Похвально, что журналисты решили провести такое основательное расследование и выяснили, например, что победу в "Битве экстрасенсов" вполне можно купить, — заявила Дарья в интервью "Дни.Ру". — Но, несмотря на это, хотелось бы обратить внимание на не совсем правдивую подачу информации в фильме".

"В "Битве" были испытания, с которыми я блестяще справилась, в частности то, где надо было найти человека с патологиями внутренних органов, — пояснила Миронова. — В фильме же, благодаря монтажной склейке и закадровым комментариям, создается впечатление, что испытание я провалила. Я понимаю, что задача фильма состоит в разоблачении определенных людей, но мне жаль, что и меня пытаются выставить шарлатанкой таким нечестным способом, хотя я никогда никого не обманывала. После "Битвы", кстати, я решила, что больше никогда не буду участвовать в испытания, где надо доказывать свои способности".

В нашумевшем фильме Соболева к Мироновой приходит женщина с камерой и утверждает, что якобы заплатила 256 тысяч рублей, но гадалка ей не помогла.

"Разобравшись в ситуации, мы выяснили, что эта женщина никогда не была у меня на приеме и не платила деньги, — прокомментировала этот эпизод Дарья. — Однажды меня пригласили рекламировать центр, в котором я никогда не принимала, я просто вела прямой эфир. Женщина же, фигурирующая в фильме, знала меня по "Битве экстрасенсов, поэтому решила, что, обращаясь в этот центр, обращается лично ко мне. Но центр оказался мошенническим. И вот, спустя два года, эта женщина приходит ко мне и называет сумму, которую я в принципе никогда не могла с нее взять, потому что не оказываю услуги, которые стоят таких больших денег".

Женщина изначально заплатила деньги мошенникам — вот и вся ситуация, к которой я не имею отношения".

"Но Соболев в фильме "Идущие к черту" обвиняет в мошенничестве именно меня, добавляя при этом, что я лечу рак, хотя я никогда в жизни этим не занималась, никаких дистанционных услуг не оказывала и не занималась целительством, хотя все это сказано в фильме", — заключила Дарья.

Она считает, что авторы фильма просто плюнули ей в лицо, обвинив в мошенничестве с лечением рака, чем она никогда в жизни не занималась. Ибо чудес, как известно, не бывает…