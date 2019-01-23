Действия Собчак после драки мужа попали на видео

По данным канала, Собчак пришла в кафе вскоре после драки мужчин. РЕН ТВ отмечает, что она направилась не к мужу.

В прошлом году появилась информация о романе Собчак с Богомоловым. В январе СМИ сообщили, что Виторган ударил Богомолова у ресторана в центре Москвы. Режиссер получил травму носа.

СМИ писали, что 21 января Виторган пришел в кафе, где ужинал Богомолов, и позвал режиссера на улицу. Богомолов вернулся в кафе с разбитым носом, ему вызвали скорую помощь. Обращаться в полицию он не стал.