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Действия Собчак после драки мужа попали на видео 

Рамблер 1 час назад
Телеканал РЕН ТВ опубликовал видеозапись, на которой женщина, похожая на журналистку Ксению Собчак, запечатлена в кафе, где произошел конфликт актера Максима Виторгана и режиссера Константина Богомолова.
По данным канала, Собчак пришла в кафе вскоре после драки мужчин. РЕН ТВ отмечает, что она направилась не к мужу.
В прошлом году появилась информация о романе Собчак с Богомоловым. В январе СМИ сообщили, что Виторган ударил Богомолова у ресторана в центре Москвы. Режиссер получил травму носа.
СМИ писали, что 21 января Виторган пришел в кафе, где ужинал Богомолов, и позвал режиссера на улицу. Богомолов вернулся в кафе с разбитым носом, ему вызвали скорую помощь. Обращаться в полицию он не стал.
Сам Богомолов рассказал в Instagram, что его нос сломан в двух местах. Также у него диагностировали смещение костей черепа. Как именно были получены травмы, режиссер не уточнил.
Шоу-бизнес , Видео , Максим Виторган , Константин Богомолов , Ксения Собчак , РЕН ТВ
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