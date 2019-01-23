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После драки Виторгана Собчак предстала в образе Анны Карениной 

Газета.Ru + ещё 1 53 минуты назад
Фото: instagram
Ксения Собчак разместила вечером во вторник в своем инстаграме фотографию, где она предстает в образе Анны Карениной.
Снимок опубликован на фоне информации о драке между мужем телеведущей Максимом Виторганом и кинорежиссером Константином Богомоловым.
Богомолов ранее в своем инстаграме рассказал, как последствия конфликта пытался сгладить врач.
Режиссер сообщил, что доктора посоветовала Ирина Апексимова.
Собчак и Богомолову приписывали роман. Ни он, ни она, равно как и ни Максим Виторган однозначных заявлений на эту тему не делали.
Известно, что Виторган и Собчак вместе провели отпуск в начале Нового года.
Однако, по возвращении, судя по всему, проблемы в их отношениях возобновились, и даже усугубились.
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Шоу-бизнес , Максим Виторган , Анна Каренина , Константин Богомолов , Ксения Собчак , Ирина Апексимова
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