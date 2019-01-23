Ксения Собчак разместила вечером во вторник в своем инстаграме фотографию, где она предстает в образе Анны Карениной.
Снимок опубликован на фоне информации о драке между мужем телеведущей Максимом Виторганом и кинорежиссером Константином Богомоловым.
Богомолов ранее в своем инстаграме рассказал, как последствия конфликта пытался сгладить врач.
Режиссер сообщил, что доктора посоветовала Ирина Апексимова.
Собчак и Богомолову приписывали роман. Ни он, ни она, равно как и ни Максим Виторган однозначных заявлений на эту тему не делали.
Известно, что Виторган и Собчак вместе провели отпуск в начале Нового года.
Однако, по возвращении, судя по всему, проблемы в их отношениях возобновились, и даже усугубились.