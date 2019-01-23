После драки Виторгана Собчак предстала в образе Анны Карениной

Богомолов ранее в своем инстаграме рассказал, как последствия конфликта пытался сгладить врач.

Собчак и Богомолову приписывали роман. Ни он, ни она, равно как и ни Максим Виторган однозначных заявлений на эту тему не делали.

Известно, что Виторган и Собчак вместе провели отпуск в начале Нового года.

Однако, по возвращении, судя по всему, проблемы в их отношениях возобновились, и даже усугубились.