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Роман Брэда Питта и Шарлиз Терон опровергли 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Reuters
Голливудский актер Брэд Питт и его коллега Шарлиз Терон не состоят в романтических отношениях, сообщает журнал People со ссылкой на источники.
Последний раз артисты виделись во время работы над рекламой часов Breitling. Съемки, в которых также участвовал актер Адам Драйвер, проходили полгода назад.
«Они не встречались с тех пор и никогда не были вместе. Информация об их романтических отношениях — ложь», — отметил собеседник издания.
По данным портала Entertainment Tonight, артисты давно знакомы и являются хорошими друзьями. При этом ни один из них не готов к серьезным отношениям. По словам источников сайта, если Питт решит встречаться с кем-то, он, скорее всего, выберет партнершу, чья деятельность никак не связана с кинематографом.
20 января в газете Sun появилась информация о том, что Брэд Питт и Шарлиз Терон встречаются. Сообщалось, что их отношения начались на Рождество после того, как их познакомил Шон Пенн.
В 2014 году Брэдд Питт женился на Анджелине Джоли. У пары шестеро детей, троих из них артисты усыновили. В сентябре 2016 года актриса подала на развод. Отмечалось, что Джоли была недовольна тем, как ее супруг воспитывает детей.
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Шоу-бизнес , Брэд Питт , Шарлиз Терон , Анджелина Джоли , Шон Пенн , Адам Драйвер
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