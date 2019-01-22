Актер Павел Любимцев попросил о помощи из-за огромных долгов

Актер и телеведущий Павел Любимцев попросил у своих подписчиков в Facebook материальной помощи, так как оказался в долгах из-за помощи племяннику, у которого диагностировали лейкоз.

«Я, Павел Евгеньевич Любимцев, обращаюсь к Вам с просьбой о материальной помощи. Я попал в тяжелейшую ситуацию. На волосок от смерти мой племянник. У него лейкоз. Он — круглый сирота, и его некому поддерживать», — написал телеведущий в Facebook.

Он рассказал, что стал поддерживать племянника материально в начале 2016 года, и был уверен, что сможет это делать постоянно.

«Я даже шутил, что «сказочно богат»… Прошли три года, и у меня не осталось ничего. Я разорен и кругом в долгах. Но это не самое страшное. Самое страшное, что моего племянника продолжают лечить. Парню всего 24 года; врачи надеются его спасти, говорят, что он сильный… Однако, нынешняя наша медицина не работает без денег. «Нет денег — нет и лечения». А деньги огромные: сотни тысяч рублей!», — написал Любимцев.

Он попросил помощи и признался, что «просто погибает».

Любимцев опубликовал номер своей карты для перевода денег, и попросил помочь ему в беде после того, как он сам «помогал очень многим».

Павел Любимцев — советский и российский актер театра и кино, теле— и радиоведущий. Заслуженный артист Российской Федерации, заслуженный деятель искусств Российской Федерации, лауреат премии правительства в области культуры.