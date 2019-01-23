Известная актриса родила Игорю Петренко пятого ребенка

О том, что у 41-летнего Игоря Петренко и 28-летней Кристины Бродской появится ребенок, знали только самые близкие. Артистам удавалось скрывать беременность звезды сериала "Татьянина ночь" до последнего. А вот, что Кристина родила, узнали многие. О радостном событии было объявлено прямо на спектакле"Триумфальная арка" в Санкт-Петербурге 20 января.

Новость сообщил театральный режиссер Лев Рахлин со сцены ДК имени Горького, и она стала настоящей сенсацией. Сразу после спектакля Игорь Петренко поехал в роддом к жене и новорожденной дочери, передает сайт "Комсомольская правда".

Отметим, что для Кристины Бродской и Игоря Петренко девочка стала третьим ребенком в семье. Старшая дочь родилась в 2014 году, средняя — в 2017 году. И вот снова девочка. Супруги предпочитают не афишировать подробности своей частной жизни, поэтому журналисты даже толком не знают, как зовут детей пары.

Кристина и Игорь оформили отношения недавно, в 2016 году. Влюбленные обменялись клятвами верности в одном из ЗАГСов Калининграда. На церемонии присутствовали только самые близкие родственники пары. На этом молодожены не остановились. Спустя несколько дней после регистрации Бродская и Петренко обвенчались в одном из храмов Калининграда. После торжественной церемонии Игорь и Кристина отправились в ресторан.