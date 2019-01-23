Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Известная актриса родила Игорю Петренко пятого ребенка 

Дни.ру + ещё 10 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Супруга, актриса Кристина Бродская, подарила Игорю Петренко дочь. Одними из первых радостную новость узнали зрители спектакля, где он играл.
О том, что у 41-летнего Игоря Петренко и 28-летней Кристины Бродской появится ребенок, знали только самые близкие. Артистам удавалось скрывать беременность звезды сериала "Татьянина ночь" до последнего. А вот, что Кристина родила, узнали многие. О радостном событии было объявлено прямо на спектакле"Триумфальная арка" в Санкт-Петербурге 20 января.
Новость сообщил театральный режиссер Лев Рахлин со сцены ДК имени Горького, и она стала настоящей сенсацией. Сразу после спектакля Игорь Петренко поехал в роддом к жене и новорожденной дочери, передает сайт "Комсомольская правда".
Отметим, что для Кристины Бродской и Игоря Петренко девочка стала третьим ребенком в семье. Старшая дочь родилась в 2014 году, средняя — в 2017 году. И вот снова девочка. Супруги предпочитают не афишировать подробности своей частной жизни, поэтому журналисты даже толком не знают, как зовут детей пары.
Кристина и Игорь оформили отношения недавно, в 2016 году. Влюбленные обменялись клятвами верности в одном из ЗАГСов Калининграда. На церемонии присутствовали только самые близкие родственники пары. На этом молодожены не остановились. Спустя несколько дней после регистрации Бродская и Петренко обвенчались в одном из храмов Калининграда. После торжественной церемонии Игорь и Кристина отправились в ресторан.
Отметим, что новорожденная дочь уже пятый ребенок Игоря Петренко. От брака с актрисой Екатериной Климовой у популярного актера подрастают двое сыновей Матвей и Корней.
Дни.ру: последние новости
Вскрылись грязные методы Волочковой и Шнурова Скачущая по чужим постелям Собчак вызвала омерзение Изгнанный из "Уральских пельменей" Нетиевский открыл бизнес-тренинг на Сейшелах
Комментарии
Шоу-бизнес , Кристина Бродская , Игорь Петренко , Лев Рахлин , Екатерина Климова , Санкт-Петербург
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тимошенко раскрыла план по возвращению Крыма и Донбасса679
«Плохо будет всем»: стюардессы рассказали об угонщике8
Найдена угрожающая питьевой воде климатическая бомба4
Путин раскрыл детали переговоров по Курилам159
На Луну упал метеорит2
Видео
02:06
«Замена» Сбербанка и другие события дня
В мире
05:52
Путин раскрыл детали переговоров по Курилам
Политика
03:28
Рыбку и Лесли спасли «загадочные документы»
Происшествия
02:20
Стала известна судьба пилотов рухнувшего Ту-22М3
Армия Происшествия
00:55
Московского бьюти-блогера избили в Челябинске
Происшествия Криминал
02:47
«Плохо будет всем»: стюардессы рассказали об угонщике
Происшествия Криминал
01:45
Лолита снова оказалась в центре скандала из-за Крыма
Шоу-бизнес
04:09
Магов и целителей предложили запретить
Общество
00:36
Собчак пожаловалась на «крупные проблемы»
Шоу-бизнес
02:33
9-летний дворник из Дагестана заработал квартиру
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение