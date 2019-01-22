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Энн Хэтэуэй бросила пить 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Reuters
Американская актриса Энн Хэтэуэй на шоу Элен Дедженерес рассказала, что бросила пить. Об этом сообщает The Independent.
На передаче актриса рассказывала о съемках в фильме "Море соблазна", и отметила, что партнер по площадке Мэтью Макконахи взял ее с собой в тур по барам Маврикия, где снимали картину. На вопрос ведущей о том, как прошел вечер, Хэтэуэй ответила, что не помнит из-за большого количества алкоголя.
После этого актриса заявила, что бросила пить в октябре 2018 года, и не собирается употреблять алкоголь в течение ближайших 18 лет.
"Я собираюсь не пить, пока мой сын живет в моем доме, потому что мне не нравится, как я это делаю", — призналась Хэтэуэй.
Ранее сообщалось, что Хэтэуэй позвали в мюзикл "Улица Сезам".
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Шоу-бизнес , Энн Хэтэуэй
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