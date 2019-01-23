Скачущая по чужим постелям Собчак вызвала омерзение

С телеведущей брезгуют спать после секса с "задохликом" Богомоловым

Блогер Лена Миро не проходит мимо самых горячих тем и всегда вставляет свои пять копеек. Вот и мимо драки якобы любовника Ксении Собчак , режиссера Константина Богомолова, с ее мужем Максимом Виторганом она не могла пройти.

"В народе говорят, что если сучка не хочет, кобель на нее никогда не вскочит, — несколько грубовато о поведении Собчак пишет Лена. — Если уж кому и надо было тут хорошенько врезать, то только подлой жене. Впрочем, некоторым курам такие битвы оленей нравятся. Как же, вон, за нее — кровавая бойня. Значит, она не лошадь, а женщина, если двое ее хотят аж до крови!"

"Адекватная женщина ценит гордость, внимание, успех своего мужчины, но никак не пухлые кулаки, летящие в нос задохлика. Максим, ты в самом деле продолжишь спать с лошадью на измене, даже если она вернется?! После секса с Богомоловым ты ляжешь с ней?!" — ужасается Лена. Она считает, что скачущая по чужим постелям Собчак вызвала омерзение.

Напомним, накануне вечером муж и любовник Ксюши Собчак выяснили отношения. Неожиданная встреча состоялась в кафе, где проводили время Собчак с Богомоловым. Туда заглянул Виторган, и дело закончилось разбитым носом театрального режиссера.