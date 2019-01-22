Солнцев просит спасти его жену

Шоумен разместил в своем блоге фото 63-летней супруги после пластической операции

«У Катюши закончился реабилитационный период после пластической операции, и мы рады, что результат превзошел все наши ожидания», — написал довольный Гоген Солнцев.

И тут же пожаловался, что теперь пожилая кокетка хочет сделать пластику груди. В ее планах увеличить бюст на два размера, и убедить ее отказаться от опасной операции Гоген Солнцев не в силах. По словам встревоженного супруга, врачи предупредили их, что женщина в возрасте второго общего наркоза может не перенести. Гоген признался, что он буквально в отчаянии, и попросил подписчиков аргументировано подключиться к семейному спору.