«Ты же замужем»: поклонники осудили Водонаеву за нескромные танцы в бодни и ботфортах

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Alena Vodonaeva (@alenavodonaeva) 22 Янв 2019 в 1:19 PST Алена Водонаева всегда была девушкой с характером. Ей во многим это помогло, когда она была участницей «Дома-2». Склоки с другими участниками и пылкие ссоры с мужчинами, с которыми девушка пыталась строить отношения, только привлекали к ней больше внимания зрителей. Теперь, когда Алена живет за периметром и состоит в браке, ее поведение может и стало более сдержанным, но эпатировать публику она все еще очень любит.

22 января Водонаева опубликовала в своем аккаунте в соцсети видео, на котором она танцует в черном боди и ботфортах. Девушка продемонстрировала всю красоту своей подтянутой фигуры. «Надоело каре. П. С. Если что, я помню о том, что я мать. Заранее спасибо. Просто надоело каре», — прокомментировала ролик знаменитость. Однако поклонники все равно подвергли девушку осуждению. Многие считают, что Алена забыла о том, что она замужняя женщина и ей стоит вести себя более скромно.

«Выглядит так, как будто надоел муж, а не каре», «Ты замужем. Скромнее надо быть», «Алена! Совесть имей! Это не прилично так выглядеть!», «Вам муж разрешает такое? Уххх, не любит Алена он вас. Любящий муж заревновал бы», «И правда, ты же замужем!», — прокомментировали пост подписчики.

Преданные фанаты вступились за Водонаеву. Они считают, что жизнь девушки не заканчивается если она вступила в брак или родила ребенка. По их мнению, в поступке Алены нет ничего предосудительного. Напомним, что она воспитывает восьмилетнего сына Богдана от первого брака. Со своим нынешним мужем Алексеем девушка оформила отношения в сентябре 2017 года.