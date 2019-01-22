Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Силовики взяли штурмом захваченный самолет "Аэрофлота"
Силовики взяли штурмом захваченный самолет "Аэрофлота"

Обнаруживший труп жены Невзоров стал подозреваемым 

Дни.ру + ещё 1 17 минут назад
Фото: globallookpress.com
Борис Невзоров пережил страшную трагедию. Звезда фильмов "Каменская", "Дорогая Маша Березина", "Новый русский романс" рассказал об убийстве жены Анастасии.
Невзоров уже много лет не может забыть тот злосчастный вечер. Страшная картина до сих пор стоит у него перед глазами. Более того, внезапно он стал подозреваемым в этом ужасном преступлении.
"Я вернулся домой и обнаружил, что она уже неживая. Это было лето, полдевятого вечера, было темно довольно. Когда я зажег свет, увидел, что все вещи валяются на полу, Настю нашел среди этих вещей, она лежала на полу. Я не помню, что происходило, я кричал, сосед мне помог вызвать милицию. Это было страшно. Сначала и меня подозревали, ведь я первый ее нашел", — вспоминает артист.
По словам знаменитости его вторая супруга пострадала от рук знакомого ей человека. Ничего не подозревающая женщина сама впустила преступника в дом.
"Настя знала убийцу, сама его впустила, он был вхож в наш дом. Взял он старый видеомагнитофон и три колечка, которые стоили копейки", — поведал Невзоров в студии программы "Судьба человека" телеканала "Россия 1".
Преступник не успел предстать перед судом. Злоумышленник сам был убит.
Борису до сих пор сложно вспоминать о том тяжелом для него периоде. Артист остался один с маленькой дочерью Полиной. Он долгие годы не мог начать жить дальше.
"В тот момент очень помогала бабушка, которая забрала Полю в Сочи, мои друзья были рядом, поддерживали, за что им большое спасибо", — поделился актер.
Дни.ру: последние новости
Волочкова с лепешкой на голове ввязалась в скандальные разборки Появилось видео кровавой драки Виторгана и Богомолова Бледанс покрылась страшными пятнами после вывоза сына с синдромом Дауна в детдом
Комментарии
Шоу-бизнес , Борис Невзоров
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Силовики взяли штурмом захваченный самолет «Аэрофлота»20
Стала известна судьба пилотов рухнувшего Ту-22М3109
«Аэрофлот» прервал молчание после захвата самолета7
Ту-22М3 рухнул под Мурманском369
Лесли и Рыбку освободили5
Видео
02:20
Стала известна судьба пилотов рухнувшего Ту-22М3
Армия Происшествия
00:31
Захваченный самолет «Аэрофлота» сел в Ханты-Мансийске
Происшествия
00:29
«Творится что-то жуткое»: пожар в Керченском проливе
Происшествия Пожары
00:13
Силовики взяли штурмом захваченный самолет «Аэрофлота»
Происшествия
02:50
«Аэрофлот» прервал молчание после захвата самолета
Происшествия
00:10
В аэропорт Ханты-Мансийска прибыл снайпер
Происшествия
05:53
Из аэровокзала в Ханты-Мансийске вывели сотрудников
Происшествия
00:11
10 человек погибло на пожаре в Керченском проливе
Происшествия Пожары
02:11
Ту-22М3 рухнул под Мурманском
Армия Оружие
01:09
В Кемерово появились фейерверки «Зимняя вишня»
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение