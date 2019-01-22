Зрителей разозлил эфир «Первого канала» с Шурыгиной

Фото: "На самом деле"/ Первый канал

Интернет-пользователи раскритиковали выпуск программы «На самом деле», посвященный встрече Дианы Шурыгиной с осужденным за ее изнасилование Сергеем Семеновым . Пользователи попросили телевизионщиков перестать «мусолить грязь».

В ходе программы Шурыгина и Семенов поспорили о событиях вечеринки, после которой девушка обвинила молодого человека в изнасиловании.

«Супер… Дно и грязь выплескивает ведущий канал страны на головы несчастных телезрителей… <…> Хочется спросить руководящих особей, которые несут ответственность за культуру и информацию в государстве — доколе.. ?» — возмутился Banan Ananasov (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).

«Либо Шурыгина, либо Солнцев со своей старой клячей! Вот оно— РОССИЙСКОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ!» — добавила dexterizet. _..

«Сколько можно мусолить? Гогена в студию хоть по ржу», — написала Tania Aram.

«В мире столко интересных тем и сюжетов а они снимают эту блевотину», — посетовал Andrej X.