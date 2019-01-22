Зрителей разозлил эфир «Первого канала» с Шурыгиной 

Интернет-пользователи раскритиковали выпуск программы «На самом деле», посвященный встрече Дианы Шурыгиной с осужденным за ее изнасилование Сергеем Семеновым. Пользователи попросили телевизионщиков перестать «мусолить грязь».
В ходе программы Шурыгина и Семенов поспорили о событиях вечеринки, после которой девушка обвинила молодого человека в изнасиловании.
«Супер… Дно и грязь выплескивает ведущий канал страны на головы несчастных телезрителей… <…> Хочется спросить руководящих особей, которые несут ответственность за культуру и информацию в государстве — доколе.. ?» — возмутился Banan Ananasov (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).
«Либо Шурыгина, либо Солнцев со своей старой клячей! Вот оно— РОССИЙСКОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ!» — добавила dexterizet. _..
«Сколько можно мусолить? Гогена в студию хоть по ржу», — написала Tania Aram.
«В мире столко интересных тем и сюжетов а они снимают эту блевотину», — посетовал Andrej X.
Ранее интернет-пользователи критиковали шоу Андрея Малахова на «России 1» из-за выпусков об отношениях 37-летнего Гогена Солнцева и 63-летней Екатерины Терешкович. Пользователи заявляли, что такие «грязные» сюжеты со скандалами и драками не подходят для федеральных каналов.
Несколько депутатов Госдумы выступили за введение цензуры на телевидении. Депутата от ЛДПР Александра Шерина возмутило, что в телешоу показывают «отвратительных альфонсов», которые фиктивно женятся на пенсионерках. Член фракции КПРФ Сергей Гаврилов допустил введение прямой цензуры ради того, чтобы программы по ТВ можно было показать детям.