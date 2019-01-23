Криса Брауна освободили после задержания в Париже

Популярный американский певец и бывший бойфренд поп-дивы Рианны Крис Браун отпущен на свободу после того, как был задержан полицией Парижа по обвинению в изнасиловании, сообщает портал TMZ.

"Расследование, которое на данный момент еще не закрыто, продолжится под руководством прокуратуры Парижа", — сообщили порталу в прокуратуре города.

Прокуратура отметила, что Браун может покинуть территорию Франции

Отмечается, что вместе с Брауном полиция отпустила еще двоих задержанных.

Ранее газета Parisien со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщила, что Браун был задержан полицией по обвинению в изнасиловании. Обвинения в адрес исполнителя выдвинула 24-летняя женщина. По ее словам, Браун на прошлой неделе изнасиловал ее в номере отеля Mandarin Oriental, куда пригласил после знакомства в ночном клубе на Елисейских полях.

Девушка подала жалобу в правоохранительные органы, в которой помимо Брауна в сексуальном насилии обвиняются один из друзей певца и его телохранитель. По данным издания, все трое были задержаны в понедельник утром прямо в отеле.

Браун — известный певец R&B. В 2012 году он получил премию Grammy за альбом F. A. M. E. В 2013 году его альбом Fortune был номинирован на премию в категории "Лучший городской современный альбом".

Певец находится под пристальным взором правоохранителей уже несколько лет. В 2009 году Браун, встречавшийся с Рианной, был осужден на 5 лет условно и приговорен к шести месяцам общественных работ за избиение своей подруги.