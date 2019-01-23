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Криса Брауна освободили после задержания в Париже 

РИА Новости + ещё 16 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
Популярный американский певец и бывший бойфренд поп-дивы Рианны Крис Браун отпущен на свободу после того, как был задержан полицией Парижа по обвинению в изнасиловании, сообщает портал TMZ.
"Расследование, которое на данный момент еще не закрыто, продолжится под руководством прокуратуры Парижа", — сообщили порталу в прокуратуре города.
Прокуратура отметила, что Браун может покинуть территорию Франции.
Отмечается, что вместе с Брауном полиция отпустила еще двоих задержанных.
Ранее газета Parisien со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщила, что Браун был задержан полицией по обвинению в изнасиловании. Обвинения в адрес исполнителя выдвинула 24-летняя женщина. По ее словам, Браун на прошлой неделе изнасиловал ее в номере отеля Mandarin Oriental, куда пригласил после знакомства в ночном клубе на Елисейских полях.
Девушка подала жалобу в правоохранительные органы, в которой помимо Брауна в сексуальном насилии обвиняются один из друзей певца и его телохранитель. По данным издания, все трое были задержаны в понедельник утром прямо в отеле.
Браун — известный певец R&B. В 2012 году он получил премию Grammy за альбом F. A. M. E. В 2013 году его альбом Fortune был номинирован на премию в категории "Лучший городской современный альбом".
Певец находится под пристальным взором правоохранителей уже несколько лет. В 2009 году Браун, встречавшийся с Рианной, был осужден на 5 лет условно и приговорен к шести месяцам общественных работ за избиение своей подруги.
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Шоу-бизнес , Другое , Крис Браун , Генпрокуратура РФ , МВД , Франция
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