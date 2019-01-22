Нетребко показала подарок от Киркорова

Среди тех, кто прокомментировал публикацию, единодушия нет. Кто-то решил, что этот наряд не к лицу артистке классического жанра и делает ее похожей то ли на Майкла Джексона , то ли на самого короля отечественной поп-сцены.

На самом деле для Анны Нетребко свойственна манера броско одеваться в жизни. Судя по фото в «Инстаграме», певица выбирает яркие цвета. В ее повседневном гардеробе много золотого металлика, блесток и контрастных узоров. Красная шуба с золотыми цепями и ботфорты, увешенные замочками, вполне в стиле певицы, для которой чем ярче, тем лучше.