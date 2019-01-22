Бледанс покрылась страшными пятнами после вывоза сына с синдромом Дауна в детдом

Эвелина Бледанс попала в ужасную ситуацию. Популярная актриса вмиг покрылась страшными пурпурными пятнами.

Эвелина Бледанс рассказала драматическую историю на своей официальной страничке в социальной сети Instagram . По ее словам, утро началось, как обычно, с приветственного поцелуя сына Семена, завтрака и сборов в детский сад. Но далее события стали развиваться не по привычному сценарию.

Приняв витамины, Эвелина отправилась в ванную комнату, чтобы умыться, и в этот момент обнаружила, что кожа на руках и лице стянулась, покрылась пятнами и коркой.

"Сначала мои пальцы, потом кисти рук, потом предплечья краснеют, кожа стягивается, покрывается жесткой коркой, страшной, как шкура ящера. С ужасом поднимаю взгляд на зеркало, вижу, что в отражении уже не я, а какая-то жуткая особь из парка Юрского периода, в пурпурных страшных пятнах, с искаженным, стянутым в маску лицом…" — рассказала Бледанс.

Перепуганная актриса вначале решила, что у нее аллергия, однако быстро сообразила, что у нее ее никогда не было. Затем закралась мысль об отравлении, но Эвелина ее немедленно отмела.

"Пью что-то, что нашла в аптечке. И молюсь, молюсь родному моему Николаю-Чудотворцу, прошу его о помощи!… (здесь и далее орфография и публикация автора сохранены. — Прим.ред.)", — сообщила актриса.

Неизвестно что, то ли лекарства, то ли молитва, все же помогли Эвелине Бледанс.

"Через пол часа я привела себя в норму. Но причину произошедшего не знаю до сих пор", — призналась обескураженная актриса.

Ранее артистка похвасталась достижением своего сына Семена, у которого синдром Дауна. Недавно мальчик самостоятельно сыграл в спектакле в Кунцевском детдоме.