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Стали известны подробности драки Виторгана и Богомолова 

Деловая газета «Взгляд» 28 минут назад
Стали известны подробности драки актера Максима Виторгана и режиссера Константина Богомолова у одного из кафе в центре Москвы.
По словам одного из очевидцев потасовки, вечером 21 января мужчины оказались в одном ресторане. Спустя некоторое время они вышли на улицу перед кафе, где и произошла драка. При этом охранники бездействовали, сообщает Рен ТВ.
В результате драки травмы получил Богомолов, но от госпитализации он отказался.
«Нос хорошо ему разбили», — сообщил источник.
Он также считает, что Виторгану может грозить уголовное наказание за нападение на Богомолова.
Соцсети отреагировали на драку Виторгана и Богомолова
Ранее СМИ сообщили, что актер Максим Виторган, женатый на телеведущей Ксении Собчак, подрался с режиссером Константином Богомоловым, которого считают ее любовником. Соцсети отреагировали на драку.
В декабре в СМИ появились сообщения о возможном расставании Максима Виторгана и Ксении Собчак. В январе пара отреагировала на эти сообщения.
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Шоу-бизнес , Видео , Максим Виторган , Константин Богомолов , Ксения Собчак , РЕН ТВ , Москва
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