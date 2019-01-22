Подравшегося с режиссёром Виторгана окрестили героем

Поклонники Максима Виторгана одобрительно отнеслись к предполагаемой драке с участием актёра и режиссёра Константина Богомолова . Участники происшествия от комментариев пока воздерживаются.

Причиной потасовки стали неутихающие разговоры о романе между супругой актёра Ксенией Собчак и режиссёром Константином Богомоловым. По словам очевидцев, Виторган решил выяснить отношения с Богомоловым в ресторане в центре столицы. Попытка поговорить по-мужски закончилась быстро. Модный театральный режиссёр не стал отвечать ударом на удар, отказавшись также от медицинской помощи. Прохожие утверждают, что Богомолов ретировался с места происшествия с разбитым носом. В любом случае скорая на место происшествия была вызвана — это отчетливо видно на видео, снятом одним из Telegram-каналов.

В аккаунте Максима Виторгана подписчики уже негласно окрестили его героем.

«Мужик! И пусть интеллигентно расшаркиваются те, кто боится!», «По красоте, разбил мордашку за женщину сердца», «Богомолов— подлец, поделом ему!», «Молодец, так держать!» — пишут поклонники актёра.