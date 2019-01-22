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В отделении российского банка прогремел взрыв
В отделении российского банка прогремел взрыв

Подравшегося с режиссёром Виторгана окрестили героем 

News.ru 42 минуты назад
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Поклонники Максима Виторгана одобрительно отнеслись к предполагаемой драке с участием актёра и режиссёра Константина Богомолова. Участники происшествия от комментариев пока воздерживаются.
Причиной потасовки стали неутихающие разговоры о романе между супругой актёра Ксенией Собчак и режиссёром Константином Богомоловым. По словам очевидцев, Виторган решил выяснить отношения с Богомоловым в ресторане в центре столицы. Попытка поговорить по-мужски закончилась быстро. Модный театральный режиссёр не стал отвечать ударом на удар, отказавшись также от медицинской помощи. Прохожие утверждают, что Богомолов ретировался с места происшествия с разбитым носом. В любом случае скорая на место происшествия была вызвана — это отчетливо видно на видео, снятом одним из Telegram-каналов.
В аккаунте Максима Виторгана подписчики уже негласно окрестили его героем.
«Мужик! И пусть интеллигентно расшаркиваются те, кто боится!», «По красоте, разбил мордашку за женщину сердца», «Богомолов— подлец, поделом ему!», «Молодец, так держать!» — пишут поклонники актёра.
Ранее News.ru сообщал, что Константин Богомолов и Дарья Мороз официально оформили развод. У пары есть дочь.
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Комментарии1
Шоу-бизнес , Максим Виторган , Константин Богомолов , Ксения Собчак , Дарья Мороз
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