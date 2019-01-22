Соцсети отреагировали на драку Виторгана и Богомолова

«Ну, наконец-то «нормальная драматургия». А то продвигают «новое искусство», а сами как-то все в стиле канала «Россия 1» и сериала «Не могу сказать прощай — 4», — пишет автор Telegram-канала Закулиска.

Факт драки подтвердила и журналистка Божена Рынска в своем Телеграм-канале Небожена.

«Только что Виторган подрался с Богомоловым в Кофемании на Лубянке. Мои друзья были свидетелями», — написала она.

Telegram-канал Mash, комментируя инцидент, иронично предположил, что в ходе драки «Виторган, наверное, убедительно доказал преимущество системы Станиславского перед методом Тарковского».

Павел Мамаев. Некоторые пользователи соцсетей также обратили внимание, что драка произошла у одного из кафе сети «Кофемания», где в прошлом году также устроили потасовку футболисты Александр Кокорин

«Средь баров города Москвы, Поверьте мне, друзья! Опасней не найдете вы, Чем «Кофемания»: Сражались там чиновник Пак И форвард-хулиган, Там бил любовника Собчак Печальный Виторган, Уместней кофе заказать В кафе в ночных Мытищах, Хотя б не так переживать За целостность *** (лица)!», — написал по этому поводу в Twitter Нерезидент.

СМИ также сообщили, что в сети появилось видео драки, однако качество ролика не позволяет разобрать, кто действительно принимает участие в конфликте.

Ранее СМИ сообщили, что актер Максим Виторган, женатый на телеведущей Ксении Собчак, подрался с режиссером Константином Богомоловым, которого считают ее любовником.

В декабре в СМИ появились сообщения о возможном расставании Максима Виторгана и Ксении Собчак. В январе пара отреагировала на эти сообщения.