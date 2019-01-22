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Виторгана спросили, набил ли он морду Богомолову из-за Собчак 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Актера Максима Виторгана спросили в ночь на вторник в инстаграме, реально ли получилось так, что он побил режиссера Константина Богомолова.
"А это правда что вы набили морду Богомолову?" — спросила одна из подписчиков его страницы в соцсети.
Виторган не удостоил поклонницу ответом.
В ночь на вторник ряд СМИ сообщили, что между Виторгантом и Богомоловым произошел публичный конфликт.
В течение последних недель в прессе писали о том, что брак Максима Виторгана и Ксении Собчак на грани развала, а причиной тому якобы являются отношения Собчак с Богомоловым.
Ни Собчак, ни Виторган не давали однозначных объяснений на этот счет.
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Шоу-бизнес , Максим Виторган , Константин Богомолов , Ксения Собчак
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