Виторгана спросили, набил ли он морду Богомолову из-за Собчак

"А это правда что вы набили морду Богомолову?" — спросила одна из подписчиков его страницы в соцсети.

Виторган не удостоил поклонницу ответом.

В ночь на вторник ряд СМИ сообщили, что между Виторгантом и Богомоловым произошел публичный конфликт.

В течение последних недель в прессе писали о том, что брак Максима Виторгана и Ксении Собчак на грани развала, а причиной тому якобы являются отношения Собчак с Богомоловым.

Ни Собчак, ни Виторган не давали однозначных объяснений на этот счет.