Актера Максима Виторгана спросили в ночь на вторник в инстаграме, реально ли получилось так, что он побил режиссера Константина Богомолова.
"А это правда что вы набили морду Богомолову?" — спросила одна из подписчиков его страницы в соцсети.
Виторган не удостоил поклонницу ответом.
В ночь на вторник ряд СМИ сообщили, что между Виторгантом и Богомоловым произошел публичный конфликт.
В течение последних недель в прессе писали о том, что брак Максима Виторгана и Ксении Собчак на грани развала, а причиной тому якобы являются отношения Собчак с Богомоловым.
Ни Собчак, ни Виторган не давали однозначных объяснений на этот счет.