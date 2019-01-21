Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Весь в крови: разъяренный Виторган разбил лицо Богомолову 

Дни.ру 1 час назад
Фото: Instagram
У Максима Виторгана сдали нервы. Видимо, устав от перешептываний за спиной, артист решил разобраться с режиссером Константином Богомоловым, которого считают любовником его супруги Ксении Собчак.
Соперники встретились в кафе. На глазах у изумленных посетителей, разъяренный Максим Виторган подошел к Константину Богомолову. Через минуту они оба вышли на улицу.
Спустя время туда же ринулись и охранники заведения. Оказалось, что режиссер и актер сцепились прямо у входа. Еще минута и в помещение вернулся Богомолов, по словам свидетелей он был весь в крови. "У режиссера разбит нос", — шушукались сидящие за столиками.
Скорую решили не вызывать. Константин умылся в туалете и вернулся на свое место, а после покинул кафе. Об этом сообщает Telegram-канал "Только никому…"
Дни.ру: последние новости
"Смыла грехи": полуголая Волочкова с топором окунулась в ледяную купель Алибасов и Федосеева-Шукшина готовы стать родителями Копающихся в грязном белье Малахова и Борисова готовят к изгнанию
Шоу-бизнес , Максим Виторган , Константин Богомолов , Ксения Собчак
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Одного бьет по борту»: переговоры экипажей с места ЧП под Керчью29
Абэ сделает Путину предложение, которое расстроит японцев422
Пьяный полицейский сбил двух женщин и уехал73
Списание долгов Чечне объяснили14
России снова угрожают из-за украинских моряков68
Видео
00:11
10 человек погибло на пожаре в Керченском проливе
Происшествия Пожары
05:12
WhatsApp вводит ограничения для пользователей
Наука и техника Интернет
00:34
«Измены и недоверие»: сын Елены Яковлевой разводится
Шоу-бизнес Статьи
00:36
«Моя вина неоспорима. Не предвидел шторм»
Происшествия Статьи
01:15
У обвиняемого в изнасиловании дознавательницы нашли опухоль
Происшествия
01:16
Абэ сделает Путину предложение, которое расстроит японцев
Политика Статьи
00:57
Спор о бедности: Захарова ответила Чубайсу
Политика Статьи
02:35
Белорусы захотели выгнать посла РФ из-за задержания Рыбки
В мире
02:54
Израиль смог справиться с «Панцирем»
Оружие Армия
03:33
Как Кокорин оскорбил россиян и другие события дня
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение