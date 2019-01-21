Весь в крови: разъяренный Виторган разбил лицо Богомолову

Соперники встретились в кафе. На глазах у изумленных посетителей, разъяренный Максим Виторган подошел к Константину Богомолову. Через минуту они оба вышли на улицу.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Максим Виторган (@mvitorgan) 14 Янв 2019 в 10:38 PST Спустя время туда же ринулись и охранники заведения. Оказалось, что режиссер и актер сцепились прямо у входа. Еще минута и в помещение вернулся Богомолов, по словам свидетелей он был весь в крови. "У режиссера разбит нос", — шушукались сидящие за столиками.

Скорую решили не вызывать. Константин умылся в туалете и вернулся на свое место, а после покинул кафе. Об этом сообщает Telegram-канал "Только никому…"