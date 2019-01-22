Шурыгина впервые после суда встретилась со своим насильником

Диана Шурыгина, получившая известность после серии выпусков «Пусть говорят», встретилась с осужденным за ее изнасилование Сергеем Семеновым . Встреча состоялась в студии программы «На самом деле», героев которой проверяют на детекторе лжи.

Выпуск опубликован на сайте «Первого канала». Авторы программы отметили, что это первая «очная ставка» Шурыгиной и Семенова после судебного процесса.

Семенов в ходе передачи заявил, что на вечеринке, после которой Шурыгина обвинила его в изнасиловании, девушка первая «начала проявлять к нему знаки внимания», целовать и садиться на колени. Шурыгина все его слова опровергла.

Затем один из гостей студии задал ей вопрос о проблемах с алкоголем и упрекнул ее в том, что она не помогает другим девушкам, пережившим изнасилование. Шурыгина подошла к нему и дала пощечину, после чего покинула студию.

В январе 2017-го вышел первый выпуск «Пусть говорят» о 17-летней (на тот момент) Диане Шурыгиной, ставшей жертвой изнасилования весной 2016 года. По словам девушки, это произошло на дне рождения, куда ее пригласила подруга. Шурыгина рассказала, что была пьяна, а именинник — 21-летний Сергей Семенов — изнасиловал ее.

Суд счел вину Семенова доказанной и приговорил его к восьми годам тюрьмы. Свою вину молодой человек не признал. Его родственники и друзья также отказались верить в справедливость приговора. После «Пусть говорят» у них набралось много сторонников. В интернете появились оскорбительные мемы с Шурыгиной, сообщества в поддержку Семенова, а семье девушки начали поступать угрозы.

Позже суд сократил приговор Семенову до трех лет и трех месяцев. В 2018 году молодой человек вышел на свободу, так как неотбытую часть срока ему заменили более мягким видом наказания.

После освобождения Семенов рассказал журналистам, что не хотел бы встречаться с Шурыгиной и ее семьей.