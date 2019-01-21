Фото Асмус в купальнике раскололо ее фанатов на два лагеря

Не все поклонники одобрили снимок актрисы в таком откровенном виде.

Звезда «Интернов» Кристина Асмус опубликовала в своем Instagram откровенный снимок. Она выложила фото, на котором она в купальнике сидит на кровати возле тарелки с едой.

«После новогодних праздников стараюсь не смотреть на еду», — шутливо подписала фото актриса. При этом, фанаты обратили внимание не на еду, а на внешний вид Асмус. Многие раскритиковали ее за слишком откровенный наряд, отметив, что от нее они не ожидали таких фото. Другие встали на защиту звезды, отметив, что ничего плохого в фотографии нет.