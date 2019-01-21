Не все поклонники одобрили снимок актрисы в таком откровенном виде.
Звезда «Интернов» Кристина Асмус опубликовала в своем Instagram откровенный снимок. Она выложила фото, на котором она в купальнике сидит на кровати возле тарелки с едой.
«После новогодних праздников стараюсь не смотреть на еду», — шутливо подписала фото актриса. При этом, фанаты обратили внимание не на еду, а на внешний вид Асмус. Многие раскритиковали ее за слишком откровенный наряд, отметив, что от нее они не ожидали таких фото. Другие встали на защиту звезды, отметив, что ничего плохого в фотографии нет.
«Я только не понимаю, зачем замужней женщине и еще и матери свою попу выставлять!? Мужу и показывать надо…Должен же быть интим какой-то. Вот все его друзья пялиться будут и оценивать», «Я очень уважала вас за ваш стиль одежды: скромный, сдержанный, изысканный и красивый. Теперь абсолютно разочарована. Вы стали такая как и все звёзды, которые выставляют своё обнаженное тело на обозрение. Теперь нет вашей изюминки», «Кристина, для Вас-это пошловатое фото. Если хочется показать свою фигуру, то надо как-то по-другому сфотографироваться, даже в купальнике», — написали в комментариях поклонники.