«Барановская одержима Аршавиным»: экс-супруга футболиста раскритиковала его бывшую

Аршавина рассказала фолловерам, что футболист общался с детьми по телефону. В комментариях она "прошлась" по бывшей избраннице своего мужа. "Юлия одержима Андреем до сих пор. Шесть лет прошло, а она все время говорит о нем и упоминает при любом удобном случае", — цитирует Аршавину "СтарХит"

Юлия Барановская и Андрей Аршавин были гражданскими супругами в течение девяти лет, у них родилось трое детей. Алиса Аршавина, с которой спортсмен также расстался, воспитывает дочь от футболиста — Есению.