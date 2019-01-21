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«Барановская одержима Аршавиным»: экс-супруга футболиста раскритиковала его бывшую 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Супруга футболиста Андрея Аршавина Алиса отреагировала на его встречу с детьми от отношений с телеведущей Юлией Барановской.
Аршавина рассказала фолловерам, что футболист общался с детьми по телефону. В комментариях она "прошлась" по бывшей избраннице своего мужа. "Юлия одержима Андреем до сих пор. Шесть лет прошло, а она все время говорит о нем и упоминает при любом удобном случае", — цитирует Аршавину "СтарХит".
Юлия Барановская и Андрей Аршавин были гражданскими супругами в течение девяти лет, у них родилось трое детей. Алиса Аршавина, с которой спортсмен также расстался, воспитывает дочь от футболиста — Есению.
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