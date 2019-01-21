Любовь Успенская отправила из России больную дочь

Наследница певицы, получившая серьезные травмы лица в Коста-Рике , будет жить в Швейцарии

Любовь Успенская продолжает пережевать из-за состояния здоровья своей дочери. Наследница артистки Татьяна Плаксина получила серьезные травмы лица, упав с велосипеда на прогулке в Коста-Рике. Девушка перенесла два сложных хирургических вмешательства, но ее передние зубы врачи восстановить пока не смогли, есть она может только жидкую или протертую в пюре еду. Кроме того, после одной из операций у Татьяны началось заражение крови.

Как призналась Успенская, она приняла решение переправить дочь за границу. В Швейцарию, где ей будет «лучше и спокойнее». Певица отметила, что Татьяна мечтает вернуться обратно, чтобы увидеть большой концерт, который звездная мать даст в «Крокусе» в начале марта. Возможно, девушка и сама выступит на сцене вместе с родительницей.

«Станцевать там, учитывая свое состояние, мы вряд ли сможем, а вот на то, что Таня что-то споет, мы очень надеемся», — цитирует Успенскую сайт «Дни.ру».

Напомним, в жизни звезды отечественной эстрады произошло немало страшных событий. Ранее артистка рассказала, как потеряла двоих своих детей — мальчиков-близнецов, один из которых появился на свет мертвым, а другой умер через неделю после рождения.