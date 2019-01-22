Скоропостижная смерть татарской певицы на сцене попала на видео

Зрители, пришедшие на концерт «Неугасимые звезды» в Димитровграде, случайно запечатлели ли на видео смерть известной татарской певицы.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Чынбарлык. Яхшы Тамада Гамил (@gamilnur) 21 Янв 2019 в 12:45 PST Руководитель татарского музыкального ансамбля «Карлыгач» Фания Халиуллова умерла от сердечного приступа прямо на сцене во время исполнения композиции на родном языке «Елама, ярсыма».

Это произошло 20 января. На кадрах видеозаписи видно, что зрители в ужасе вскакивают со своих мест.

54-летнюю артистку госпитализировали, но медикам не удалось спасти ее, сообщает dimgrad24.ru.

В министерстве искусства Ульяновской области отметили, что Фания Халиуллова была безгранично преданным своему народу и своей профессии.

«Светлая память прекрасному педагогу, талантливой исполнительнице и бессменной ведущей национальных татарских праздников», — говорится в сообщении ведомства.

Фания Халиуллова была педагогом высшей категории, преподавателем по вокалу и учителем музыки в школе имени Габдуллы Тукая. Ей было 54 года.

Прощание с артисткой проходит сегодня в Ульяновской области.