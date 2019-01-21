«Отвратительно и безнравственно!»: Ярмольник осудил телеканалы

Российский актер объяснил, почему не хочет больше сниматься в телепередачах. По мнению Леонида Ярмольника, российское телевидение стало негативно влиять на зрителей.

Во вторник, 22 января, артисту исполнится 65 лет. В честь юбилея он решил дать большое интервью журналистам, во время которого рассказал о своем новом фильме, отношении к социальным сетям и политическом пути. Не обошлось и без темы российского телевидения. Леонид Ярмольник признался, что часто получает приглашения от различных телеканалов стать ведущим какого-либо шоу. Однако он всегда отвечает на эти просьбы отказом, потому что, по его мнению, все современные проекты очень похожи друг на друга.

"Предложений таких много. Приблизительно раз в три-четыре месяца какой-то из каналов мне предлагает что-то вести. Я отказываюсь, потому что в том, что я делал на телевидении раньше, всегда была какая-то изюминка, непохожесть на другие проекты. Нет идеи по-настоящему новой, интересной. Предлагают перепевы того, что уже есть", — пояснил артист.

Ярмольник считает, что телевидение "стало бесстыжим". На телеканалах, в том числе и федеральных, показывают огромное количество программ, где участники обсуждают личную жизнь звезд. Актер не может смотреть эти передачи, потому что ему стыдно и неинтересно наблюдать за скандалами.

По мнению артиста, такие передачи отрицательно влияют на зрителей.