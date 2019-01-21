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Алибасов и Федосеева-Шукшина готовы стать родителями 

Дни.ру + ещё 2 6 часов назад
Фото: Дни.ру
Фрейя Зильбер из Барнаула, родившая внука Марка артистке Марии Шукшиной, вновь стала гостьей программы "Андрей Малахов. Прямой эфир" телеканала "Россия 1". Родственники просят девушку вернуться на малую родину и перестать позориться в эфирах ток-шоу.
Мать Зильбер Нина Волкова приехала в Москву. Женщина планирует забрать дочь домой. Она считает, что Фрейе негоже клянчить деньги у семейства Шукшиных.
Волкова уверена, что Зильбер не справится без поддержки, ей необходимо получить профессию, начать зарабатывать самой. Женщина не может смирится с тем, что ее наследница опорочила себя и отца ребенка Макара Касаткина на всю страну.
"Я считаю, что из нее может получиться замечательная мама, что она будет хорошо заботится о Марке, если ей дать такую возможность. Но сидеть в Москве, обивать пороги, говорить, что мало денег, потому что негде жить, нужна няня. Я приехала предложить своему ребенку комнату в благоустроенной квартире, где она может заниматься своим ребенком", — отметила Нина.
Зильбер очень холодно встретила родительницу. Фрейя готова приехать Барнаул погостить, но обременять собой мать и отчима не хочет.
Нина связалась с несостоявшимся зятем Макаром Касаткиным по телефону. Молодой мужчина отметил, что готов участвовать в воспитании сына, но только без камер, он не хочет становится невольным участником скандальных ток-шоу. Он будет приезжать к Марку, но с одним условием: Зильбер перестанет приходить на передачи.
Отметим, что судьба маленького Марка заботит не только Нину Волкову. Продюсер Бари Алибасов, который недавно стал мужем актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной, готов принять правнука супруги на воспитание. По словам ведущего Андрея Малахова, шоумен и артистка готовы стать родителями мальчику.
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Шоу-бизнес , Мария Шукшина , Андрей Малахов , Бари Алибасов , Барнаул , Москва
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