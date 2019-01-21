Алибасов и Федосеева-Шукшина готовы стать родителями 

Фрейя Зильбер из Барнаула, родившая внука Марка артистке Марии Шукшиной, вновь стала гостьей программы "Андрей Малахов. Прямой эфир" телеканала "Россия 1". Родственники просят девушку вернуться на малую родину и перестать позориться в эфирах ток-шоу.
Мать Зильбер Нина Волкова приехала в Москву. Женщина планирует забрать дочь домой. Она считает, что Фрейе негоже клянчить деньги у семейства Шукшиных.
Волкова уверена, что Зильбер не справится без поддержки, ей необходимо получить профессию, начать зарабатывать самой. Женщина не может смирится с тем, что ее наследница опорочила себя и отца ребенка Макара Касаткина на всю страну.
"Я считаю, что из нее может получиться замечательная мама, что она будет хорошо заботится о Марке, если ей дать такую возможность. Но сидеть в Москве, обивать пороги, говорить, что мало денег, потому что негде жить, нужна няня. Я приехала предложить своему ребенку комнату в благоустроенной квартире, где она может заниматься своим ребенком", — отметила Нина.
Зильбер очень холодно встретила родительницу. Фрейя готова приехать Барнаул погостить, но обременять собой мать и отчима не хочет.
Нина связалась с несостоявшимся зятем Макаром Касаткиным по телефону. Молодой мужчина отметил, что готов участвовать в воспитании сына, но только без камер, он не хочет становится невольным участником скандальных ток-шоу. Он будет приезжать к Марку, но с одним условием: Зильбер перестанет приходить на передачи.
Отметим, что судьба маленького Марка заботит не только Нину Волкову. Продюсер Бари Алибасов, который недавно стал мужем актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной, готов принять правнука супруги на воспитание. По словам ведущего Андрея Малахова, шоумен и артистка готовы стать родителями мальчику.