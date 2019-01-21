Алибасов и Федосеева-Шукшина готовы стать родителями

Фрейя Зильбер из Барнаула , родившая внука Марка артистке Марии Шукшиной , вновь стала гостьей программы " Андрей Малахов . Прямой эфир" телеканала "Россия 1". Родственники просят девушку вернуться на малую родину и перестать позориться в эфирах ток-шоу.

Мать Зильбер Нина Волкова приехала в Москву . Женщина планирует забрать дочь домой. Она считает, что Фрейе негоже клянчить деньги у семейства Шукшиных.

Волкова уверена, что Зильбер не справится без поддержки, ей необходимо получить профессию, начать зарабатывать самой. Женщина не может смирится с тем, что ее наследница опорочила себя и отца ребенка Макара Касаткина на всю страну.

"Я считаю, что из нее может получиться замечательная мама, что она будет хорошо заботится о Марке, если ей дать такую возможность. Но сидеть в Москве, обивать пороги, говорить, что мало денег, потому что негде жить, нужна няня. Я приехала предложить своему ребенку комнату в благоустроенной квартире, где она может заниматься своим ребенком", — отметила Нина.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ ЭФИР» (@amefir.tv) 16 Авг 2018 в 1:38 PDT Зильбер очень холодно встретила родительницу. Фрейя готова приехать Барнаул погостить, но обременять собой мать и отчима не хочет.

Нина связалась с несостоявшимся зятем Макаром Касаткиным по телефону. Молодой мужчина отметил, что готов участвовать в воспитании сына, но только без камер, он не хочет становится невольным участником скандальных ток-шоу. Он будет приезжать к Марку, но с одним условием: Зильбер перестанет приходить на передачи.