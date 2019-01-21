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Агата Муцениеце отправилась к зубному после слухов об избиении мужем 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Фото: @agataagata
Звездная актриса породила новую волну сплетен вокруг их отношений с Павлом Прилучным.
Несколько недель назад общественность потрясла новость, что актер Павел Прилучный избил свою супругу Агату Муцениеце. Чуть позже актриса заявила, что это неправда. Она обвинила СМИ в клевете. Муцениеце сказала, что современные журналисты в своем большинстве «такие неглубокие». Якобы они забыли написать, что Прилучный избил ее до полусмерти, а сама она уже два года беременна, но не может родить. Между тем сотрудники полиции подтвердили акулам пера, что действительно выезжали в дом звездной парочки в новогодние праздники. Им на пульт поступал соответствующий вызов от некой женщины, которая сказала, что ее подругу избивают и не выпускают из дома.
На своей страничке в социальной сети Instagram Муцениеце опубликовала новый пост. Она пожелала всем подписчикам бодрого утра и спросила, кто куда из них сегодня направляется.
«Я поехала к зубному», — заявила актриса.
«Совсем нет Паши на фото. И фото с ним некоторые удалены, что блин происходит? Мы вас очень любим», «А почему к зубному? Паша к этому причастен?» «Драматическую роль в театре этой красивой девушке! Срочно!» «Мне Агата нравилась, но ровно до того момента, пока не увидела ее влог про похороны бабушки. Особенно момент, когда она и родственники, выйдя из столовой после поминок, буквально ржали, обсуждая меню, и кому что понравилось. Мрак, бездушная особа, поверхностная. Павел не такой, видимо окончательно узнал ее и разочаровался», — заметили в комментариях пользователи.
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Шоу-бизнес , Агата Муцениеце
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