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«Внебрачная дочь» Осина ополчилась на Разина 

Рамблер 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
Анастасия Годунова, которую СМИ называли внебрачной дочерью певца Евгения Осина, раскритиковала продюсера Евгения Разина, заявив, что он оскорбляет ее и ее мать. Об этом она написала на странице в Facebook.
Девочка заявила, что ее мать подала к Разину иск. Анастасия Годунова выразила надежду на «честный суд, порядочных журналистов и друзей».
«После смерти Разин начинает обзывать и оскорблять мою маму и меня. Оскорблять чувства моей семьи, запугивать меня и т.д», — написала она (орфография и пунктуация автора сохранены).
Годунова подчеркнула, что никогда не пользовалась именем Осина и выступала под своей фамилией.
О смерти Евгения Осина стало известно 17 ноября. Певцу было 54 года.
В феврале этого года «СтарХит» сообщал со ссылкой на самого Осина, что у певца есть внебрачная дочь от бывшей возлюбленной Елены. Его отцовство якобы подтвердила ДНК-экспертиза.
Разин, друг семьи Осина, заявлял, что у певца есть только одна дочь — Агния от брака с Натальей Черемисиной.
Позже Разин рассказал «Комсомольской правде», что Агния станет участницей тура «30 лет вместе» с Натальей Гулькиной, группами «Фристайл», «Мечтать» и «Ласковый май». Дочь Осина выступит с его песней «Плачет девушка в автомате».
Комментарии
Шоу-бизнес , Евгений Осин , StarHit , Комсомольская правда
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