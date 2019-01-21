«Внебрачная дочь» Осина ополчилась на Разина

Анастасия Годунова, которую СМИ называли внебрачной дочерью певца Евгения Осина , раскритиковала продюсера Евгения Разина, заявив, что он оскорбляет ее и ее мать. Об этом она написала на странице в Facebook.

Девочка заявила, что ее мать подала к Разину иск. Анастасия Годунова выразила надежду на «честный суд, порядочных журналистов и друзей».

«После смерти Разин начинает обзывать и оскорблять мою маму и меня. Оскорблять чувства моей семьи, запугивать меня и т.д», — написала она (орфография и пунктуация автора сохранены).

Годунова подчеркнула, что никогда не пользовалась именем Осина и выступала под своей фамилией.

О смерти Евгения Осина стало известно 17 ноября. Певцу было 54 года.

В феврале этого года «СтарХит» сообщал со ссылкой на самого Осина, что у певца есть внебрачная дочь от бывшей возлюбленной Елены. Его отцовство якобы подтвердила ДНК-экспертиза.

Разин, друг семьи Осина, заявлял, что у певца есть только одна дочь — Агния от брака с Натальей Черемисиной.