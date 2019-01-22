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Памела Андерсон шокировала признанием о порно 

Дни.ру + ещё 5 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Голливудская секс-бомба Памела Андерсон рассказала об угрозе, нависшей над современными мужчинами. Актриса предупредила: порнография и компьютерные игры превращают мачо в вялых любовников.
Порно и PlayStation — основные угрозы для представителей сильного пола, уверена Памела Андерсон. Звезда удивила поклонников своим постом в Twitter — актриса утверждает, что на этом скользком пути пропало уже немало мужчин.
"Порно и PlayStation… Мы потеряли многих хороших мужчин на этом пути. И возврата нет. Скажите детям, что молодежь может делать свой выбор, но это скользкая дорога", — призывает своих подписчиков Андерсон.
По словам Памелы Андерсон, любители порнографии — худшие любовники. Актриса утверждает, что они вялые, постоянно нуждаются в чем-то новом, и часто склонны к насилию. Андерсон молится за то, чтобы современные дети и подростки побороли в себе эти наклонности.
Напомним, ранее Памела Андерсон призналась, что у нее был опыт группового секса. При этом она добавила, что в принципе ей не нравится секс без любви и обязательств. "У меня никогда не было хорошего секса втроем или хорошего группового секса. Но каждому свое. Все мои любовники были слишком ревнивыми", — заявила Памела. Андерсон также рассказала, что был у нее мужчина, который мечтал, чтобы она занималась любовью с другой женщиной, а он наблюдал.
Высказывалась Памела Андерсон и по поводу русофобии в США. Звезда "Спасателей Малибу" заявила, что американцев запрограммировали опасаться русских. По словам Андерсон, их образ в Америке совсем не соответствует действительности.
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Шоу-бизнес , Памела Андерсон
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