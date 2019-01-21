Чем болен Андрей Губин и опасна ли его болезнь

Имя певца Андрея Губина 20 лет назад было одним из самых громких на российской эстраде. Песни «Мальчик-бродяга», «Лиза», «Ночь» и другие звучали в то время «из каждого утюга» и, казалось, что карьера этого симпатичного смазливого парня будет развиваться по нарастающей. Он сам сочинял стихи, сам придумывал музыку и сам же это исполнял — такими талантами обладал далеко не каждый российский исполнитель.

Но в звездном статусе дойти до наших дней певец не смог. Примерно в 2005 году Губин в последний раз выступил на большом концерте в Кремлевском дворце, а затем опустился в пучину творческого кризиса. Полный упадок сил ждал Андрея в 2007 году в связи со смертью отца, а уход из жизни любимой мамы в 2012 году лишь усугубил ситуацию.

Болезнь Андрея Губина

После ухода из жизни любимого папы Андрей, по слухам, начал сильно злоупотреблять алкоголем. Из-за сильного стресса и затяжной депрессии у него развилось сложное неврологическое заболевание — левосторонняя прозопалгия.

При этой болезни человека мучают постоянные боли и спазмы в области лица. Она не смертельна, но вылечить ее сложно, можно лишь уменьшать боль с помощью лекарств.

«У меня «плывет» вся левая сторона лица, на шее какие-то полосы. Не чувствую половину тела, а врачи говорят, что все нормально. Внутри я себя чувствую нормальным человеком, но лицо как железная маска», — так описывал он свои ощущения.

Губин стал одной из звезд 90-х, побывавших в гостях у передачи "Сегодня вечером"

Ослабить симптомы помогает спорт

Как не раз признавался сам Андрей, сперва он ходил по врачам. На обследования, анализы и ненужные процедуры артист потратил примерно 40 тысяч долларов, вот только результата так и не увидел.

Целый год бедняга лежал дома на диване и читал книги, затем его внезапно осенило: нужен спорт. Он начал кататься на велосипеде и ходить в фитнес-клуб, где для него, как для VIP-клиента, огородили половину зала. С тех пор Губин активно тренирует мышцы, старается много ходить пешком и путешествовать.

Несколько лет, к примеру, он прожил в горах в Египте. Но это место ему не подошло, ведь неподалеку располагалась мечеть и муэдзин по пять раз в день читал молитвы через громкоговоритель, не слишком попадая в ноты. Такого Андрей стерпеть не мог и уехал.

Затворник из Уфы

Сейчас Андрей Губин живет в Уфе и весь город знает, где он бывает и каким маршрутом ходит. Пока певец идет по улице, несколько человек могут подойти к нему и попросить сделать совместное селфи. Ему такое внимание не доставляет беспокойства, хотя иногда оно слишком смущает. Об этом Губин рассказал на передаче «Сегодня вечером» с Максимом Галкиным

«Я не в форме физически, поэтому я себя не афиширую. У меня много болячек и эти болячки сейчас преобладают в моей жизни, поэтому с утра до ночи я болею. Серьезно. Поэтому даже фотографироваться и тем более сниматься на телевидении я сейчас не люблю. Но иногда, чтобы развеять какие-то неприятные слухи, я с удовольствием появляюсь».

Именно болезнью Губин объясняет свой уход с большой сцены. Он также утверждает, что если болезнь отступит, желание к него будет одно: