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Шнуров в стихах высмеял Волочкову 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Лидер музыкальной группы «Ленинград» Сергей Шнуров опубликовал стихотворение, в котором высмеял бывшую приму Большого театра 43-летнюю Анастасию Волочкову и ее шпагат.
В своем аккаунте Instagram Шнуров написал, что в погоне за лайками и подписками надо делать шпагат, если больше ничего не умеешь.
«Кто талантом небогат… Ну, а чё такова? Делайте везде шпагат, как Н. Волочкова», — выложил новое стихотворение музыкант в социальной сети.
Ранее Шнуров посвятил стихотворение Насте Рыбке (Анастасии Вашукевич), которую обвиняют в вовлечении в занятие проституцией.
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