Шнуров в стихах высмеял Волочкову

В своем аккаунте Instagram Шнуров написал, что в погоне за лайками и подписками надо делать шпагат, если больше ничего не умеешь.

«Кто талантом небогат… Ну, а чё такова? Делайте везде шпагат, как Н. Волочкова», — выложил новое стихотворение музыкант в социальной сети.

Ранее Шнуров посвятил стихотворение Насте Рыбке (Анастасии Вашукевич), которую обвиняют в вовлечении в занятие проституцией.