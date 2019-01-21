Шнуров в стихах высмеял Волочкову 

Лидер музыкальной группы «Ленинград» Сергей Шнуров опубликовал стихотворение, в котором высмеял бывшую приму Большого театра 43-летнюю Анастасию Волочкову и ее шпагат.
В своем аккаунте Instagram Шнуров написал, что в погоне за лайками и подписками надо делать шпагат, если больше ничего не умеешь.
«Кто талантом небогат… Ну, а чё такова? Делайте везде шпагат, как Н. Волочкова», — выложил новое стихотворение музыкант в социальной сети.
Ранее Шнуров посвятил стихотворение Насте Рыбке (Анастасии Вашукевич), которую обвиняют в вовлечении в занятие проституцией.