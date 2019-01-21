Екатерина Варнава заговорила о достойном уходе из жизни

По словам актрисы, эту серьезную тему поднимать необходимо, но очень аккуратно.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от КАТЯ ВАРНАВА (@kativarnava) 20 Янв 2019 в 9:19 PST На своей странице популярной актрисы юмористического шоу Comedy Woman Екатерины Варнавы в Instagram появился очень серьезный пост о том, как важно для каждого человека не только достойно прожить свою жизнь, но и не менее достойно уйти из этого мира. Об этом звезда задумалась, прочтя историю о мужчине с онкологическим заболеванием, который хотел умереть там, где родился, и быть похороненным рядом со своей женой.

Звезда призналась, что никогда не задумывалась о том, чт такие желания вообще могут существовать. И только с возрастом она начала понимать, что в действительности значит "жить достойно", не боясь ничего. Екатерина подчеркивает, что во многом этому способствует паллиативная помощь, которая сегодня набирает обороты, улучшается качественно. Ведь эти специалисты помогают больным и пожилым людям жить достойно.