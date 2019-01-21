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Екатерина Варнава заговорила о достойном уходе из жизни 

Teleprogramma.pro 33 минуты назад
Фото: @kativarnava
По словам актрисы, эту серьезную тему поднимать необходимо, но очень аккуратно.
На своей странице популярной актрисы юмористического шоу Comedy Woman Екатерины Варнавы в Instagram появился очень серьезный пост о том, как важно для каждого человека не только достойно прожить свою жизнь, но и не менее достойно уйти из этого мира. Об этом звезда задумалась, прочтя историю о мужчине с онкологическим заболеванием, который хотел умереть там, где родился, и быть похороненным рядом со своей женой.
Звезда призналась, что никогда не задумывалась о том, чт такие желания вообще могут существовать. И только с возрастом она начала понимать, что в действительности значит "жить достойно", не боясь ничего. Екатерина подчеркивает, что во многом этому способствует паллиативная помощь, которая сегодня набирает обороты, улучшается качественно. Ведь эти специалисты помогают больным и пожилым людям жить достойно.
«Не ругайтесь ни на кого сейчас, это не та тема, где надо разводить скандал. Я просто хочу, чтобы мы все смотрели дальше и шире. Понимаю, что у нас это все только начинается, мы только к этому приходим, и многое придется пройти. Так начнем с себя», -заключает Варнава.
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Шоу-бизнес , Екатерина Варнава
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