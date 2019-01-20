Близкие Сенчиной рассказали о ее борьбе с раком

Близкие и знакомые Людмилы Сенчиной рассказали, как мужественно народная артистка страны боролась с раком, не прекращая выступлений и гастролей и скрывая смертельную болезнь.

На днях исполнится год со дня смерти знаменитой певицы. О ее смерти и последних днях жизни родственники и друзья рассказали в передаче «Далёкие и близкие».

О смертельном диагнозе Людмиле Сенчиной сообщили в 2016 году. Доктора сразу не стали скрывать правды: рак поджелудочной железы. Отважная актриса не опустила руки и боролась, прожив 16 месяцев, вместо отпущенных ей врачами двух.

«Она очень много работала…Людмила не хотела, чтобы кто-то услышал, считала, что у людей и так полно своих проблем. Врачи сказали, что ей осталось два или три месяца, но она выдержала 16. В таком состоянии она выступала», — рассказал супруг певицы Владимир Андреев.

По его словам, Сенчиной пришлось перенести 16 операций.

Люди, знавшие и любившие Людмилу Сенчину и ее удивительный голос, до сих пор тяжело переживают из-за ее смерти «Золушки».

Друг артистки, писатель и сценарист Семён Альтов рассказал, что никогда не слышал от нее жалоб на болезнь. Он вспомнил, как Людмила поехала на концерт уже больной и ей помогали подняться на сцену. Но потом она отработала 1 час 40 минут, излучая энергию в зрительный зал.

Актёр Михаил Боярский в свою очередь отметил, что не подозревал о роковой болезни — при встречах Сенчина вела себя так, будто ничего не произошло.

Народная артистка России ушла из жизни 25 января 2018 года. Ей было 67 лет.

Среди хитов Сенчиной — «Золушка», «Лесной олень», «По камушкам», «Любовь и разлука», «Полевые цветы», «Аист на крыше», «Белый танец» и многие другие песни.

Певицу называли «Золушкой советской эстрады», после одноименной песни, принесшей ей всенародную славу.