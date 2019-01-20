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Губин назвал причину ухода со сцены 

Рамблер 3 часа назад
Фото: соцсети
Звезда 90-х, певец Андрей Губин рассказал о тяжелой болезни, из-за которой вынужден был оставить сцену. По словам артиста, он давно должен был умереть, а врачи махнули на него рукой.
Губин выступил в телешоу «Сегодня вечером».
Сейчас он страдает от неврологического заболевания, приводящего к сильным спазмам и болям лицевых мышц..
«На меня врачи уже давно рукой махнули. По всем параметрам я должен был загнуться уже давно», — поведал Губин, отметив, что не намерен сдаваться болезни.
По его словам, из-за болезни он не хочет выходить на публику и фотографироваться. При этом фанаты по-прежнему его помнят, узнают на улице, просят автографы и совместное фото.
Ныне артист живет в родной Уфе на накопленные гонорары от прежних выступлений и авторские проценты. Весной этого года ему исполнится 45. Он не работает, но мечтает о сцене. Чтобы восстановить здоровье и вернуться, постоянно работает над собой: тренируется в спортзале, занимается самообразованием.
По словам Андрея, его регулярно приглашают вести разные программы и мероприятия, но он пока отказывается.
Андрей Клементьев (псевдоним — Губин) — знаменитый поп-певец 90-х годов, исполнитель хитов «Зима-холода», «Мальчик-бродяга» и других.
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Шоу-бизнес , Андрей Клементьев , Андрей Губин
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