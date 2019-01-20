Фадеев сделает клип из видеозаписей трагедий россиян 

Музыкальный продюсер Максим Фадеев попросил у жителей России прислать ему видеозаписи из семейных архивов, на которых запечатлены трагические события. При этом он посетовал, что россияне завалили его только радостными роликами.
«Видимо, в самые сложные периоды нам совсем не до камеры. Но вдруг у вас есть что-то не о радости, а наоборот — о печали? Я буду ждать!» — написал в Instagram музыкант.
Ранее он призвал прислать видео важных событий — рождения, свадьбы и расставания. Эти кадры лягут в основу видеоклипа на песню «Стану ли я счастливее».
Как писал News.ru, поп-группа «Серебро» выпустила клип на песню «Пятница», обыграв скандальную историю футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. В видео также присутствует пародия на Александра Петрова и Руслана Боширова.