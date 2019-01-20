Кончаловский и Высоцкая обвенчались 

Режиссёр Андрей Кончаловский и его супруга, актриса театра и кино, телеведущая Юлия Высоцкая обвенчались в псковском Троицком соборе.
Обряд совершил митрополит Псковский и Прохоровский Тихон.
Участие в торжественной церемонии приняли близкие и друзья супругов. Среди них присутствовал младший брат Кончаловского Никита Михалков, передаёт «Интерфакс».
Режиссёр и телеведущая поженились в 1998 году. В браке у них родились двое детей.
Ранее News.ru писал, что актриса Ирина Бразговка призналась, что 17 лет скрывала от Андрея Кончаловского внебрачную дочь. Мама и дочь стали героинями выпуска программы «Судьба человека». О существовании дочери режиссёр узнал от позвонившему ему общего приятеля. На тот момент режиссёр не был женат на Юлии Высоцкой, но их уже связывали отношения.