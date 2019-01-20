Кончаловский и Высоцкая обвенчались

Обряд совершил митрополит Псковский и Прохоровский Тихон.

Участие в торжественной церемонии приняли близкие и друзья супругов. Среди них присутствовал младший брат Кончаловского Никита Михалков , передаёт «Интерфакс»

Режиссёр и телеведущая поженились в 1998 году. В браке у них родились двое детей.