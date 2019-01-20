Марк Тишман был вынужден прервать свой отдых и вернуться из Таиланда в Россию. Всему виной авария, в которую попал артист, управляя скутером. Пытаясь избежать столкновения, Марк упал с транспортного средства, получив множественные травмы.
Сначала Тишман был доставлен в местную больницу, однако, спустя какое-то время певец принял решение вернуться в Россию, где он получил помощь специалистов частной клиники.
«Наложили швы. Долетел до дома. Уже в Москве под наблюдением наших врачей. Жить буду», написал Тишман в новом посте на своей официальной страничке в Инстаграм.