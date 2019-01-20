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Соседов: Пугачёва не имеет права называться певицей 

News.ru + ещё 2 4 часа назад
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Скандальный музыкальный критик Сергей Соседов прокомментировал заоблачные цены на юбилейный концерт певицы Аллы Пугачёвой. По его словам, в зале будут сидеть лишь «избранные богачи».
Он отметил, что Примадонна не имеет права называться певицей, поскольку не может чувствовать потребности публики. Журналист также высмеял песню исполнительницы «Поживи в моей шкуре».
«А ты поживи в нашей шкуре людей, которые каждый день идут на работу в восьми утра, едут в переполненном метро, по девять часов пашут за копейки. Ты, которая живет в роскоши и богатстве и забыла, когда ездила в метро, была в магазине. В 70 лет певица не обрела ни мудрости, ни доброты, ничего», — заявил критик в эфире программы «Выход в люди», отметив, что ему было бы стыдно выходить с подобным репертуаром на сцену.
Соседов подчеркнул, что у Пугачёвой уже давно нет голоса, а так, как она, сможет спеть любой.
Ранее News.ru писал, что спекулянты продают билеты на апрельский концерт артистки за 375 тысяч рублей. Цены выросли на фоне слухов о болезни певицы.
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Шоу-бизнес , Алла Пугачева
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