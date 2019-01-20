Майкла Джексона снова обвинили в изнасиловании

Свою историю он рассказал в новом документальном фильме "Покидая Неверленд". В фильме также будет представлено интервью еще одного мужчины, который также заявляет о домогательствах со стороны музыканта.

Как отмечается, Робсон уже подавал в суд на певца в 2013 году, требуя возмещения ущерба на сумму £1, 2 млрд Однако иск был отклонен.