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Умер старейший мужчина на планете
Умер старейший мужчина на планете

Майкла Джексона снова обвинили в изнасиловании 

Газета.Ru + ещё 2 1 час назад
Фото: Reuters
Танцор Уэйд Робсон утверждает, что подвергался насилию со стороны поп-исполнителя Майкла Джексона на протяжении семи лет. Об этом сообщает The Sun.
Свою историю он рассказал в новом документальном фильме "Покидая Неверленд". В фильме также будет представлено интервью еще одного мужчины, который также заявляет о домогательствах со стороны музыканта.
Как отмечается, Робсон уже подавал в суд на певца в 2013 году, требуя возмещения ущерба на сумму £1, 2 млрд Однако иск был отклонен.
Ранее сообщалось, что звезда "Один дома" Маколей Калкин рассказал о "подозрительной" дружбе с Майклом Джексоном.
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