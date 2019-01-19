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Арбенину отпустили из больницы во Франции под собственную ответственность 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
Российская певица, лидер группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина покинула больницу во Франции после перенесённого, предположительно, сердечного приступа.
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на директора группы Марию Кохель.
«Диана выписалась из больницы под свою ответственность. Ей диагноз не поставили, боль до конца не сняли, но она в принципе такой человек, который не любит лечиться, решила выписаться», — рассказала Кохель, отметив, что угрозы жизни артистки нет.
Ранее сообщалось, что Арбенина перенесла сердечный приступ и доставлена во французскую клинику.
Также в ноябре стало известно о госпитализации солистки российской музыкальной группы «Винтаж» Анны Плетнёвой.
Как уточняла «Вечерняя Москва», у певицы диагностировали воспаление лёгких.
RT на русском: последние новости
СМИ: Умер одесский сатирик Семён Лившин СМИ сообщили об иске к Лолите из-за долгов по ЖКХ Арбенину отпустили из больницы во Франции под собственную ответственность
Шоу-бизнес , Анна Плетнева , Диана Арбенина , РИА Новости , Франция
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