Мишель Пфайффер завела личный аккаунт в Instagram

Актриса показала поклонникам домашнего питомца и фрагмент из своего звездного фильма.

В социальных сетях стало на одну знаменитость больше. Своей личной жизнью решила поделиться с поклонниками сама Мишель Пфайффер — американская актриса, трижды номинированная на «Оскар», удостоенная премии «Золотой глобус» и награды Британской академии кино.

Пока на страничке артистки только две публикации. Поприветствовала фанатов Мишель фрагментом из своего звездного фильма «Бэтмен возвращается», где она сыграла женщину-кошку в черной маске Селину Кайл. Затем актриса показала подписчикам своего домашнего питомца — пушистую кошку.