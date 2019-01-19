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Мишель Пфайффер завела личный аккаунт в Instagram 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Фото: WIKIMEDIA.ORG/JEREMIAH CHRISTOPHER
Актриса показала поклонникам домашнего питомца и фрагмент из своего звездного фильма.
В социальных сетях стало на одну знаменитость больше. Своей личной жизнью решила поделиться с поклонниками сама Мишель Пфайффер — американская актриса, трижды номинированная на «Оскар», удостоенная премии «Золотой глобус» и награды Британской академии кино.
Пока на страничке артистки только две публикации. Поприветствовала фанатов Мишель фрагментом из своего звездного фильма «Бэтмен возвращается», где она сыграла женщину-кошку в черной маске Селину Кайл. Затем актриса показала подписчикам своего домашнего питомца — пушистую кошку.
Напомним, о частной жизни 60-летней Пфайффер известно не так много, актриса предпочитает скрывать подробности о себе. Но преданные поклонники, конечно же, не забыли о знаменитости: к настоящему моменту на ее блог подписались свыше 57 тысяч пользователей, и их число продолжает расти. В многочисленных комментариях поклонники искренне приветствуют артистку в соцсети.
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Шоу-бизнес , Мишель Пфайффер
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