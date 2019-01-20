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Умер старейший мужчина на планете

Дима Билан и Полина Гагарина стали жертвами мошенников 

Lenta.ru + ещё 8 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Российские исполнители Дима Билан и Полина Гагарина стали жертвами мошенников. Об этом сообщает портал StarHit.
По информации издания, неизвестные от имени артистов предлагают поклонникам сняться в новом клипе дуэта, и предлагают в качестве гонорара минимум пять тысяч рублей. Для участия предлагается оплатить 1200 рублей «за агентские услуги» и готовиться к съемкам.
Билан и Гагарина призвали фанатов быть бдительными и не доверять информации не с официальных сайтов артистов.
В сентябре 2018 года певец Шура (Александр Медведев) рассказал, что лишился квартиры из-за действий черных риелторов. Он подал заявления в Генпрокуратуру, Следственный комитет и МВД, однако уголовное дело пока не возбуждено.
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Шоу-бизнес , Дима Билан , Александр Медведев , Полина Гагарина , Генпрокуратура РФ , СКР , МВД
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