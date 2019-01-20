Дима Билан и Полина Гагарина стали жертвами мошенников

По информации издания, неизвестные от имени артистов предлагают поклонникам сняться в новом клипе дуэта, и предлагают в качестве гонорара минимум пять тысяч рублей. Для участия предлагается оплатить 1200 рублей «за агентские услуги» и готовиться к съемкам.

Билан и Гагарина призвали фанатов быть бдительными и не доверять информации не с официальных сайтов артистов.