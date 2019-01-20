«Беру с собой на все гастроли»: Валерия призналась в тайной зависимости

Валерия очень щепетильно относится к своему весу. Певица в любых условиях придерживается строгой диеты и занимается спортом.

Валерия рассказала, как ей удается сохранять стройность, даже отпраздновав 50-летие. Звезда рассказала, что придерживается строжайшей диеты и ежедневно контролирует свой вес — певица не расстается с весами даже во время гастролей.

"Отслеживаю свой вес каждый день. Если вижу, что немного переела, делаю разгрузочный день. За одежду я не беспокоюсь — чемоданы собирает костюмер", — рассказала Валерия.

Согласно райдеру звезды, в ее гримерке должны быть вода, фрукты и овощи. Так было и в последнем туре по Италии, кухня которой предлагает множество калорийных блюд.

Куда больше исполнительница любит посещать музеи в Риме и Флоренции. "Впитываю то прекрасное, что было создано за столетия. Иногда устраиваем себе агротуры в Пьемонте, останавливаемся в небольших сельских отелях среди виноградников. Сами мы вино не употребляем, но для коллекции бере­м", — отметила Валерия.