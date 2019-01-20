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«Беру с собой на все гастроли»: Валерия призналась в тайной зависимости 

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Фото: www.globallookpress.com
Валерия очень щепетильно относится к своему весу. Певица в любых условиях придерживается строгой диеты и занимается спортом.
Валерия рассказала, как ей удается сохранять стройность, даже отпраздновав 50-летие. Звезда рассказала, что придерживается строжайшей диеты и ежедневно контролирует свой вес — певица не расстается с весами даже во время гастролей.
"Отслеживаю свой вес каждый день. Если вижу, что немного переела, делаю разгрузочный день. За одежду я не беспокоюсь — чемоданы собирает костюмер", — рассказала Валерия.
Согласно райдеру звезды, в ее гримерке должны быть вода, фрукты и овощи. Так было и в последнем туре по Италии, кухня которой предлагает множество калорийных блюд.
Куда больше исполнительница любит посещать музеи в Риме и Флоренции. "Впитываю то прекрасное, что было создано за столетия. Иногда устраиваем себе агротуры в Пьемонте, останавливаемся в небольших сельских отелях среди виноградников. Сами мы вино не употребляем, но для коллекции бере­м", — отметила Валерия.
Ранее Валерия в интервью "Собеседнику" рассказала, что ее единственная дочь Анна Шульгина отделилась, выбрав свой путь.
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Шоу-бизнес , Анна Шульгина
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