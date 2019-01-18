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Шнуров посвятил стих эскортнице Рыбке 

News.ru 35 минут назад
Фото: vk.com/s_shnurov
Музыкант Сергей Шнуров, посвящавший свои стихотворения президенту Владимиру Путину и журналистке Ксении Собчак, опустился до эскортницы и секс-тренера Насти Рыбки (Анастасии Вашукевич).
По словам лидера «Ленинграда», девушка «приплыла» из Таиланда, где торговала телом под присмотром Алекса Лесли. Вспомнил исполнитель и ситуацию с миллиардером Олегом Дерипаской, тайно записанные разговоры с которым публиковала гражданка Белоруссии.
«Всё бы ничего и нет вопросов,
Но открылось кое-что хужей,
В проституцию втянула она боссов,
Вместе с ними государственных мужей.
И теперь придётся ей судиться.
Опорочила и капитал и власть.
Развращала праведных блудница,
А не просто так за денежку [вступала в интимную связь]», — написал Шнуров на своей странице в Instagram.
Как сообщал News.ru ранее, сотрудники полиции вывезли Анастасию Вашукевич и Александра Кириллова с территории аэропорта Шереметьево через чёрный ход. Рыбку, Лесли и других граждан задержали по прибытии из Таиланда. Их обвиняют по статье о вовлечении в занятие проституцией группой лиц.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Олег Дерипаска , Александр Кириллов , Ксения Собчак , Сергей Шнуров , Владимир Путин , Аэропорт Шереметьево , Таиланд
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