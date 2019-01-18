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Скончался сатирик Семён Лившин 

News.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: KSP Atlanta/youtube.com
Известный советский сатирик Семён Лившин скончался на 80-м году жизни в американском городе Сан-Диего. Писатель работал в газете «Комсомольская искра» и 13 лет возглавлял отдел сатиры и юмора «Антилопа-Гну» в газете «Вечерняя Одесса».
В Москве Лившин работал в «Известиях», где работал фельетонистом. Он является одним из основных авторов и участников первой одесской команды КВН и организатором первых одесских «Юморин». Писатель награждён премиями «Алеко» и «Золотой телёнок».
В США Лившин стал президентом Американской лиги КВН и издавал всемирную юмористическую русскоязычную газету «ОКей!». В России изданы книги сатирика «Дама с собачкой Баскервилей», «Дерибасовская, угол Монмартра» и «Между нами, классиками», сообщает НСН.
Ранее News.ru писал, что скончался популярный телеведущий канала «2×2» Виктор Мочалов. До работы на телевидении он раздавал листовки на улице, где его заметил директор одного из департаментов телеканала. Мочалов сразу привлёк внимание благодаря необычной манере речи и поставленному голосу.
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Шоу-бизнес , Виктор Мочалов , газета "Известия" , Москва
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