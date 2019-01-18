Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Представители Аллегровой «похоронили» неофициальный видеоканал певицы 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Пользователям видеохостига YouTube, подписанным на неофициальный канал Ирины Аллегровой сообщили, что все материалы, опубликованные на нем, будут удалены. С таким заявлением выступили представители исполнительницы. Модераторы ресурса посоветовали всем поклонникам артистки скачать ролики до того, как канал будет «похоронен». В релизе выражается благодарность всем подписчикам за их просмотры, содержательные комментарии и созданную атмосферу на ресурсе.
Фанаты Аллегровой находятся в недоумении и не могут понять, зачем понадобилось удалять все ролики, которые они по крупицам собирали на протяжении девяти лет. Позиция администрации артистки им неясна, ведь при грамотной расстановке сил ресурс мог приносить неплохие деньги: за время существования канала на него подписались 133433 человек, а количество просмотров составило почти 125 миллионов.
Поклонники также пеняют на то, что несмотря на то, что 20 января их кумиру исполняется 67 лет, никто не подготовил никаких праздничных концертов, пишет сайт Dni.ru.
Teleprogramma.pro: последние новости
Назначено новое слушание по делу о разводе украинской певицы Ани Лорак Диану Арбенину экстренно госпитализировали из-за сердечного приступа Тина Канделаки рассказала о королевских завтраках Маргариты Симоньян
Комментарии
Шоу-бизнес
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Прощение долгов за газ, причина крушения Су-34 и другие события дня25
Трамп признал готовность США ударить по России768
Путин ответил на просьбу Меркель по Керченскому проливу321
Дознавательницу постигла судьба насильников206
Депутат сравнил россиян с умирающими негритятами7
Видео
00:36
Появилось видео взрыва моста в Нью-Йорке
Происшествия В мире
00:16
«Вы с ума сошли?»: завуч побила ученицу на уроке
Происшествия
02:06
Два Су-34 столкнулись в воздухе
Происшествия
04:42
Порошенко заявил о провокациях Москвы
В мире Украина
02:54
Рождение и смерть солнечной вспышки показали в 3D
Наука и техника
01:01
Охранники обокрали больных детей в Москве
Происшествия Криминал
00:14
Рокер покончил с собой в прямом эфире
Шоу-бизнес Происшествия
00:44
37-летний мужчина учится во 2 классе школы в СПб
Общество Образование
00:35
Как Порошенко становится другом Москвы
Украина Статьи
01:42
Водителей предупредили о вечерних заморозках в Москве
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение