Представители Аллегровой «похоронили» неофициальный видеоканал певицы

Пользователям видеохостига YouTube, подписанным на неофициальный канал Ирины Аллегровой сообщили, что все материалы, опубликованные на нем, будут удалены. С таким заявлением выступили представители исполнительницы. Модераторы ресурса посоветовали всем поклонникам артистки скачать ролики до того, как канал будет «похоронен». В релизе выражается благодарность всем подписчикам за их просмотры, содержательные комментарии и созданную атмосферу на ресурсе.

Фанаты Аллегровой находятся в недоумении и не могут понять, зачем понадобилось удалять все ролики, которые они по крупицам собирали на протяжении девяти лет. Позиция администрации артистки им неясна, ведь при грамотной расстановке сил ресурс мог приносить неплохие деньги: за время существования канала на него подписались 133433 человек, а количество просмотров составило почти 125 миллионов.

Поклонники также пеняют на то, что несмотря на то, что 20 января их кумиру исполняется 67 лет, никто не подготовил никаких праздничных концертов, пишет сайт Dni.ru.